Пяти областям угрожают вражеские беспилотники – Воздушные силы
Суббота, 8 июля 2023, 02:50
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения российскими захватчиками ударных беспилотников на территории Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей.
Источник: ВС ВСУ в Telegram
Детали: Около 02:40 воздушники сообщили, что существует угроза применения врагом ударных БпЛА для Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей.
По состоянию на 02:50 в этих областях продолжается воздушная тревога.
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