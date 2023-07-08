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Пяти областям угрожают вражеские беспилотники – Воздушные силы

"Украинская правда"Суббота, 8 июля 2023, 02:50
Пяти областям угрожают вражеские беспилотники – Воздушные силы
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения российскими захватчиками ударных беспилотников на территории Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей.

Источник: ВС ВСУ в Telegram

Детали: Около 02:40 воздушники сообщили, что существует угроза применения врагом ударных БпЛА для Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей.

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По состоянию на 02:50 в этих областях продолжается воздушная тревога.

Темы: воздушная тревогабеспилотники
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