Оккупанты разработали план эвакуации из Мариуполя – ЦНС
Суббота, 8 июля 2023, 07:16
Оккупационная так называемая администрация города Мариуполь Донецкой области подготовила план эвакуации коллаборационистов, документации и ценного имущества из города.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Как стало известно нашему подполью, оккупационная администрация Мариуполя разработала план эвакуации из города.
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Эти планы предусматривают вывоз в РФ коллаборационистов, документации и ценного имущества".
Детали: По информации ЦНС, также в порту Мариуполя ускоряются грузовые операции по вывозу зерна.