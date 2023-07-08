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Оккупанты разработали план эвакуации из Мариуполя – ЦНС

"Украинская правда"Суббота, 8 июля 2023, 07:16
Оккупанты разработали план эвакуации из Мариуполя – ЦНС
УНИЧТОЖЕННЫЙ РОССИЙСКИМИ ОККУПАНТАМИ ДОМ В МАРИУПОЛЕ. ФОТО ИЗ TELEGRAM МАРИУПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Оккупационная так называемая администрация города Мариуполь Донецкой области подготовила план эвакуации коллаборационистов, документации и ценного имущества из города.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Как стало известно нашему подполью, оккупационная администрация Мариуполя разработала план эвакуации из города.

Эти планы предусматривают вывоз в РФ коллаборационистов, документации и ценного имущества".

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Детали: По информации ЦНС, также в порту Мариуполя ускоряются грузовые операции по вывозу зерна.

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Темы: Мариупольоккупацияэвакуация
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