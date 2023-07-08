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Эрдоган ждет у себя Путина в августе

"Европейская правда"Суббота, 8 июля 2023, 09:53

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в августе Турцию должен посетить президент России Владимир Путин для переговоров по, среди прочего, полномасштабной войне в Украине и "зерновой сделке".

Об этом Эрдоган сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле в пятницу, его цитирует агентство Anadolu, сообщает "Европейская правда".

Президент Турции рассказывал о переговорах с Зеленским, в частности относительно обмена военнопленных между Украиной и Россией.

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"Я обсуждал этот вопрос с Путиным, и Путин также посетит Турцию в следующем месяце. У нас будет возможность снова обсудить этот вопрос с глазу на глаз", – отметил Эрдоган, выразив надежду, что о конкретных результатах удастся договориться в ближайшее время.

Позже президент Турции еще раз подтвердил, что ожидает переговоров с Путиным в вопросе Черноморской зерновой инициативы, которую стремится продлить минимум на еще два года.

"Надеюсь, это один из важнейших вопросов на нашей повестке дня – как в телефонной дипломатии, так и во время личной встречи, которая состоится в следующем месяце", – сказал он.

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Ранее СМИ писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле может поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным.

Зеленский приехал в Турцию в пятницу вечером, где провел переговоры по "формуле мира", саммиту НАТО, гарантиям безопасности и "зерновой сделке", а также восстановлению Украины и оборонным контрактам между украинскими и турецкими предприятиями.

Темы: ЭрдоганПутинвойнаТурция
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