Россияне трижды обстреляли Волчанск за ночь, есть раненый
Суббота, 8 июля 2023, 10:11
Российские оккупанты в течение ночи на 8 июля трижды обстреляли освобожденный Волчанск Харьковской области.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов
Детали: В 00:14 оккупанты нанесли артиллерийские удары по Волчанску.
Был поврежден 9-этажный жилой дом, ранен и госпитализирован 62-летний мужчина.
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В 2:05 поступила информация о повторном артобстреле Волчанска, на этот раз без пострадавших, поврежден частный дом.
В 5:00 в результате еще одного обстрела поврежден многоквартирный дом, пострадавших также нет.