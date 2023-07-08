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Россияне трижды обстреляли Волчанск за ночь, есть раненый

Роман ПетренкоСуббота, 8 июля 2023, 10:11
Россияне трижды обстреляли Волчанск за ночь, есть раненый
освобожденный Волчанск, иллюстративное фото, ДМИТРий КУЗУБОВ

Российские оккупанты в течение ночи на 8 июля трижды обстреляли освобожденный Волчанск Харьковской области.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: В 00:14 оккупанты нанесли артиллерийские удары по Волчанску.

Был поврежден 9-этажный жилой дом, ранен и госпитализирован 62-летний мужчина.

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В 2:05 поступила информация о повторном артобстреле Волчанска, на этот раз без пострадавших, поврежден частный дом.

В 5:00 в результате еще одного обстрела поврежден многоквартирный дом, пострадавших также нет.

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Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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