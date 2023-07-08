Донецкая область: из-за российских обстрелов на ТЭС упала крыша - есть погибший и раненые

В Донецкой области на тепловой электростанции, которую неоднократно обстреливали россияне, упала крыша цеха - по меньшей мере один человек погиб.

Источник: Минэнерго, прокуратура области

Дословно: "На ТЭС в Донецкой области, которая неоднократно подвергалась вражеским обстрелам, произошел несчастный случай - упала крыша котлотурбинного цеха, из-за чего персонал аварийно отключил энергоблоки".

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Детали: По состоянию на сейчас известно, что один человек погиб, двое - считаются пропавшими без вести, трое получили травмы и отправлены в больницу.

Причины обвала пока неизвестны, пока разбирают завалы.

Обновлено: Прокуратура области позже обнародовала подробности.

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Уточняется, что 7 июля около 23:10 обвалилась кровля и нескольких этажей объекта в Курахово.

Из-за разрушения металлически-бетонных конструкций под завалами оказались люди.

Во время поисково-спасательных работ обнаружили тело 46-летней сотрудницы. Прокуратура не сообщает о пропавших.

Кроме того, в больницу доставлены трое работников ночной смены в возрасте от 43 до 58 лет с открытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами. Также квалифицированная медицинская помощь оказывается женщине, которая находится в предынфарктном состоянии.

По предварительным данным, крыша обвалилась в результате прошлых атак России на это предприятие.

Сейчас проверяется факт допуска работников к работе в аварийных условиях.