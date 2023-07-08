В субботу оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 погибших
Утром субботы россияне обстреляли из РСЗО Лиман Донецкой области: погибли по меньшей мере 8 человек, 13 получили ранения.
Источник: председатель ОВА Павел Кириленко в Telegram
Обновлено: Позже в МВД уточнили, что количество погибших возросло до 8, раненных 13.
Прямая речь: "По меньшей мере 6 человек погибли и 5 ранены в результате обстрела российскими террористическими войсками Лимана.
Около 10 утра россияне нанесли удар по городу из РСЗО - попали в частный сектор. Повреждены дом и магазин".
Детали: Кириленко сообщил, что на месте работает полиция. Парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь.
Обновлено: Спасатели ликвидировали пожары частного жилого дома, пристройки к зданию типографии и 3-х легковых автомобилей, которые возникли в результате обстрела.