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В субботу оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 погибших

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСуббота, 8 июля 2023, 14:36
В субботу оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 погибших
фото ОВА

Утром субботы россияне обстреляли из РСЗО Лиман Донецкой области: погибли по меньшей мере 8 человек, 13 получили ранения.

Источник: председатель ОВА Павел Кириленко в Telegram

Обновлено: Позже в МВД уточнили, что количество погибших возросло до 8, раненных 13.

Прямая речь: "По меньшей мере 6 человек погибли и 5 ранены в результате обстрела российскими террористическими войсками Лимана.

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фото ова

Около 10 утра россияне нанесли удар по городу из РСЗО - попали в частный сектор. Повреждены дом и магазин".

Детали: Кириленко сообщил, что на месте работает полиция. Парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь.

Обновлено: Спасатели ликвидировали пожары частного жилого дома, пристройки к зданию типографии и 3-х легковых автомобилей, которые возникли в результате обстрела.

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Темы: Донецкая областьвойна
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