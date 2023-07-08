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Лётчики оригинально поздравили Залужного с юбилеем

Валентина РоманенкоСуббота, 8 июля 2023, 13:09
Лётчики оригинально поздравили Залужного с юбилеем

Украинские лётчики подписали американскую управляемую авиабомбу JDAM-ER ко дню рождения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Наши храбрые пилоты решили оригинально поздравить главнокомандующего ВСУ с 50-летием на фоне американской управляемой авиабомбы JDAM-ER!

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Что ж, я только ЗА: "мертвая рYсня" - действительно лучший подарок".

 

Детали: По данным УП, ракету подписал летчик истребителя перед боевым вылетом.

Дошла ли "посылка" до адресата, в Воздушных силах УП не уточнили, но добавили, что "Джейдамы", в отличие от российских КАБов, летят "Точно в цель!".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 8 июля - 500 день героического противостояния украинского войска и народа российским оккупантам в полномасштабной войне. В этот день Залужному исполнилось 50 лет.

Темы: ЗалужныйВоздушные силы ВСУ
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