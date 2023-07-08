Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лётчики оригинально поздравили Залужного с юбилеем

Валентина РоманенкоСуббота, 8 июля 2023, 13:09
Лётчики оригинально поздравили Залужного с юбилеем

Украинские лётчики подписали американскую управляемую авиабомбу JDAM-ER ко дню рождения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Наши храбрые пилоты решили оригинально поздравить главнокомандующего ВСУ с 50-летием на фоне американской управляемой авиабомбы JDAM-ER!

Что ж, я только ЗА: "мертвая рYсня" - действительно лучший подарок".

Реклама:
 

Детали: По данным УП, ракету подписал летчик истребителя перед боевым вылетом.

Дошла ли "посылка" до адресата, в Воздушных силах УП не уточнили, но добавили, что "Джейдамы", в отличие от российских КАБов, летят "Точно в цель!".

Напомним: 8 июля - 500 день героического противостояния украинского войска и народа российским оккупантам в полномасштабной войне. В этот день Залужному исполнилось 50 лет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗалужныйВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Залужный
Залужный и Шаптала посетили группировки войск "Хортица" и "Таврия"
Президент Литвы наградил украинских чиновников: среди них Залужный
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: