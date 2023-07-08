Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

500 дней вторжения РФ: Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове

"Европейская правда"Суббота, 8 июля 2023, 14:29

Президент Молдовы Майя Санду опубликовала обращение к гражданам своего государства в субботу по случаю 500 дней полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом пишет "Европейская правда".

В обращении Санду подчеркнула, что вторжение России привело к смертям среди невинного гражданского населения, а также военным преступлениям, в частности в Буче, в Ирпене, в Гостомеле, в Бородянке. Изнасилованные женщины и дети, убитые или покалеченные бомбами.

"Те, кто был у власти, женщины и мужчины, взяли в руки оружие и стали на защиту своей страны. Миллионы матерей с детьми и стариков были вынуждены покинуть свои дома и прятаться в подвалах, на станциях метро или бежать в другие части Украины или в другие страны", – добавила она.

Реклама:

"Благодаря мужеству украинских военных, благодаря сопротивлению гражданского населения мы имеем мир в Молдове. Мы солидарны с Украиной и сделаем все возможное, чтобы быть рядом с ними", – подчеркнула молдавский президент.

Санду заверила, что Молдова и дальше будет принимать украинцев, помогать с транспортировкой украинской продукции и помогать в привлечении военных преступников к ответственности.

"Украина победит. Иначе быть не может. Украинцы – народ мира, и мы стоим вместе с ними", – подытожила она, добавив "Слава Украине!"

ВИДЕО ДНЯ

Ранее обращение по случаю 500 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину опубликовала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк. Она в частности подчеркнула, что США и союзники продолжат поддержку Украины для достижения ею победы в войне.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МолдовавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоТимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник

США выкупают у Тайваня списанные Hawk для Украины – СМИ

Эрдоган говорит, что Путин с ним одного мнения о продлении "зерновой сделки"

Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"

Следующие 10 лет Украине придется искать 4,5 млн работников - Минэкономики

Верховная Рада перенесла даты Рождества и еще двух праздников

Все новости...
Молдова
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
Мужчина, который застрелил двух человек в аэропорту Молдовы, умер в больнице
Стрельба в Кишиневе: нападавший в критическом состоянии, ему грозит пожизненное заключение
Последние новости
20:01
видеоЗеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси
20:00
Принята новая редакция закона "О кредитных союзах": в НБУ заявили о лучшей мировой практике
19:44
В Украине и трех европейских столицах: Киевская биеннале в этом году состоится
19:31
видеоКонтрразведчики СБУ показали, как под Mortal Kombat жгут танки оккупантов
19:27
Марсоход NASA прислал новые доказательства существования органических молекул на красной планете
19:22
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
19:19
ГСЧС заказало "Нибулону" строительство судов для разминирования водных путей
19:10
обновлено от 18:42По всей Украине звучала тревога из-за МиГа
19:07
В правительстве рассказали, насколько расходы бюджета в первом полугодии превысили доходы
19:06
Сводка Генштаба: Самые тяжелые бои идут на пяти направлениях
Все новости...
Реклама: