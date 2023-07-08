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500 дней вторжения РФ: Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове

"Европейская правда"Суббота, 8 июля 2023, 14:29

Президент Молдовы Майя Санду опубликовала обращение к гражданам своего государства в субботу по случаю 500 дней полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом пишет "Европейская правда".

В обращении Санду подчеркнула, что вторжение России привело к смертям среди невинного гражданского населения, а также военным преступлениям, в частности в Буче, в Ирпене, в Гостомеле, в Бородянке. Изнасилованные женщины и дети, убитые или покалеченные бомбами.

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"Те, кто был у власти, женщины и мужчины, взяли в руки оружие и стали на защиту своей страны. Миллионы матерей с детьми и стариков были вынуждены покинуть свои дома и прятаться в подвалах, на станциях метро или бежать в другие части Украины или в другие страны", – добавила она.

"Благодаря мужеству украинских военных, благодаря сопротивлению гражданского населения мы имеем мир в Молдове. Мы солидарны с Украиной и сделаем все возможное, чтобы быть рядом с ними", – подчеркнула молдавский президент.

Санду заверила, что Молдова и дальше будет принимать украинцев, помогать с транспортировкой украинской продукции и помогать в привлечении военных преступников к ответственности.

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"Украина победит. Иначе быть не может. Украинцы – народ мира, и мы стоим вместе с ними", – подытожила она, добавив "Слава Украине!"

Ранее обращение по случаю 500 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину опубликовала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк. Она в частности подчеркнула, что США и союзники продолжат поддержку Украины для достижения ею победы в войне.

Темы: МолдовавойнаРосcия
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