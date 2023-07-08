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ГСЧС рассказала о своей работе за 500 дней войны

Роман ПетренкоСуббота, 8 июля 2023, 15:26
ГСЧС рассказала о своей работе за 500 дней войны
фото гсчс

Спасатели отчитались о своей работе за 500 дней полномасштабной войны России против Украины - за это время они спасли более 4 тысяч человек, а психологи оказали помощь 222 тысячам украинцев.

Источник: глава ГСЧС Сергей Крук

Детали: По данным спасателей, с начала полномасштабного вторжения подразделениями ГСЧС осуществлено более 104 тысяч выездов на ликвидацию последствий обстрелов.

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За это время специалисты службы ликвидировали более 15 тысяч пожаров, на которых спасли более 4 тысяч человек.

Психологи ГСЧС, которые каждый раз привлечены во время эвакуационных мероприятий и ликвидации вражеских обстрелов, оказали психологическую помощь 222 тысячам человек.

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Темы: ГСЧСвойна
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