Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
Российские и белорусские спортсмены примут участие в Азиатских играх 2023 года под нейтральным статусом.
Источник: Inside The Games
Детали: Около 500 спортсменов из России и Беларуси будут допущены к участию в нынешних Азиатских играх в Ханчжоу.
Это поможет атлетам стран-агрессоров квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже в следующем году.
Однако 31 международная федерация по олимпийским видам спорта, которые будут в программе Парижа-2024, сами будут определять, допускать ли российских и белорусских спортсменов к Азиатским играм 2023 года.
Российские и белорусские спортсмены не будут иметь права на медали.
Спортсмены из России и Беларуси были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года после вторжения Москвы в Украину.
Сегодня исполняется 500 дней со дня российского нападения на Украину.
Справка: Азиатские игры, называемые также Азиада - спортивное соревнование, проводимое каждые четыре года среди атлетов из всех стран Азии с 1951 года. Игры проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии (ОСА) и регулируются надзором Международного олимпийского комитета