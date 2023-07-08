Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023

Российские и белорусские спортсмены примут участие в Азиатских играх 2023 года под нейтральным статусом.

Источник: Inside The Games

Детали: Около 500 спортсменов из России и Беларуси будут допущены к участию в нынешних Азиатских играх в Ханчжоу.

Это поможет атлетам стран-агрессоров квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже в следующем году.

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Однако 31 международная федерация по олимпийским видам спорта, которые будут в программе Парижа-2024, сами будут определять, допускать ли российских и белорусских спортсменов к Азиатским играм 2023 года.

Российские и белорусские спортсмены не будут иметь права на медали.

Спортсмены из России и Беларуси были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года после вторжения Москвы в Украину.

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Сегодня исполняется 500 дней со дня российского нападения на Украину.

Справка: Азиатские игры, называемые также Азиада - спортивное соревнование, проводимое каждые четыре года среди атлетов из всех стран Азии с 1951 года. Игры проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии (ОСА) и регулируются надзором Международного олимпийского комитета