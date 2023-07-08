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"Идем вперед": Зеленский показал видео с командующими

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июля 2023, 17:49
Идем вперед: Зеленский показал видео с командующими
скриншот видео Зеленского

Президент Владимир Зеленский обнародовал видеоролик к 500 дням полномасштабной войны, в котором главы украинских силовых ведомств и военные командиры говорят: "Идем вперед".

Источник: Зеленский в Telegram

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Дословно Зеленский: "500 дней полномасштабной войны и ни одного дня слабости. Я благодарю всех украинских воинов. 500 дней уничтожаем оккупантов, защищаем Украину, заботимся об украинцах. И каждый день делаем новый шаг вперед. Мы идем к победе!".

Детали: В ролике фразу "Идем вперед!" говорят главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, командующий ОСУВ "Одесса" Эдуард Москалев, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, командующий Сил теробороны ВСУ Игорь Танцюра, командующий медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, министр внутренних дел Игорь Клименко, глава СБУ Василий Малюк, командующий морской пехоты Юрий Содоль, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа, военнослужащие и сам президент.

Темы: Зеленскийвойнаконтрнаступление
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