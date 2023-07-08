Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ

Российская фирма "Монблан", которая принадлежит известному украинскому легкоатлету Сергею Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает топливо террористам.

Источник: Bihus.Info

Детали: В мае 2023-го года компания заключила официальные контракты с оккупантами на поставку топлива на более 800 тысяч рублей.

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Фирма "Монблан" - старый семейный бизнес Сергея Бубки. Украинская компания была создана в Донецке с основным видом деятельности – торговля топливом. По данным украинского реестра юридических лиц, даже после оккупации части Донбасса компания не была закрыта. Кроме самого Сергея Бубки, владельцами бизнеса значатся его родной брат Василий и мать Валентина.

До 2014 г. "Монблан" участвовал в украинских тендерах и выигрывал подряды на поставку топлива и еды на миллионы гривен ежегодно. После оккупации Донецка фирма сменила юридический адрес на Волноваху (в то время не оккупированную) и продолжила участвовать в украинских тендерах. Последний раз она засветилась в публичных торгах в 2018-м году.

В начале 2023 г. фирма "Монблан" появилась в российском реестре юридических лиц. Регистрация в базах страны-агрессора происходила после того, как там приняли закон, что все компании на оккупированных территориях должны привести документы в соответствие с законодательством РФ. В отличие от украинского реестра, в базах террористов адрес регистрации фирмы снова указан как Донецк, а владельцами компании записаны только Сергей Бубка и его брат. Василий Бубка также значится директором этой компании.

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В мае 2023 г. российская фирма "Монблан" братьев Бубок начала официально торговать с террористами.

Журналисты Bihus.Info нашли 3 контракта на поставку топлива для структур оккупантов, опубликованные на портале закупок РФ.

Так, 4 мая компания заключила соглашение с так называемым "республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения ДНР" на почти 100 тысяч рублей. За эти деньги она должна предоставить оккупантам 2000 литров топлива.

Следующая сделка датирована 26-м мая. Фирма "Монблан" продала 11,5 тысяч литров топлива на почти 669 тысяч рублей "федеральному казенному учреждению "центр по обеспечению деятельности казначейства России".

Последний контракт от 30-го мая. 1 200 л топлива на 63 тысячи рублей компания Бубок продала так называемому "республиканскому казначейству ДНР".

По договорам фирма "Монблан" продает не само топливо, а талоны на него. Использовать их можно на заправках "Монблана". Сейчас их как минимум шесть, все – на временно оккупированных украинских территориях: четыре в Донецке, по одной – в Макеевке и возле Волновахи.

На всех контрактах с оккупантами стоит подпись Василия Бубки как руководителя компании. Также в регистрационных документах указано, что он является гражданином РФ. А Сергей Бубка в этих же документах значится гражданином Украины.

Справка: Сергей Бубка – выдающийся украинский спортсмен и известный в мире легкоатлет. 35-кратный рекордсмен мира по прыжкам с шестом. Чемпион Европы и мира, олимпийский чемпион. С 2005-го по 2022-й возглавлял Национальный олимпийский комитет. В 2001 году Бубка получил звание Героя Украины. Был членом Партии регионов.