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Война не может затянуться на годы – Подоляк

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июля 2023, 21:39
Война не может затянуться на годы – Подоляк
Михаил Подоляк, фото Getty Images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что война в Украине не может затянуться на годы.

Источник: Подоляк в интервью "Медузе"

Прямая речь: "Эта война не может затянуться на годы — исходя из ресурсов сторон это невозможно.

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Да, у Украины ресурсные возможности растут. Она небыстро получает те или иные компоненты для ведения боевых действий, но будет получать их в ускоряющемся темпе, потому что военно-промышленные комплексы Украины и ее партнеров работают все интенсивнее. Просто до войны никто не производил десятки тысяч снарядов в месяц — а сейчас [у Украины и ее союзников] совершенно другое восприятие потребностей ВПК и готовится необходимый объем вооружений.

Параллельно с этим у России ресурсы постепенно сокращаются. Война очень дорого стоит. Практически все, что Россия имела, она уже потратила на войну. Докупать где-то те или иные расходные материалы, чтобы производить дополнительные объемы высокоточного оружия, ракет, — это пытаться найти кого-то на обложенном санкциями рынке. Плюс это требует премиальных выплат. Грубо говоря, тут нужно с большим дисконтом продавать свой товар и в то же время с большой надбавкой покупать какие-то запчасти для того или иного производства. Все это будет сказываться на экономическом состоянии РФ".

Детали: По словам Подоляка, замораживание конфликта — предпочтительный сценарий для России, так полностью оккупировать территорию Украины сегодня она не может.

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"Но я не вижу потенциала у этой войны перерасти в замороженный конфликт. Потому что для Украины это будет означать финал существования государства. Если Россия зацепится за этот сценарий, она сможет провести дополнительную милитаризацию и модернизацию своей армии. Мы прекрасно понимаем, к чему это может привести. И уж точно после 500 дней войны мы не настолько глупы, чтобы заведомо идти на это", — сказал он.

Темы: Офис президентавойна
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