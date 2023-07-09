За минувшие сутки произошло более 30 боевых столкновений с врагом – Генштаб

В течение 8 июля между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло более 30 боевых столкновений на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранские БпЛА типа "Shahed". В результате боевой работы ПВО Сил обороны Украины уничтожено 5 этих ударных БпЛА.

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Часть ударных БпЛА попала в промышленные объекты и объекты инфраструктуры на Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также враг нанес 52 авиационных удара, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, в результате обстрела российскими военными Лимана, 8 гражданских людей погибли и 13 ранены.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток состоялось более 30 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волковки Сумской области и Мелового и Ветеринарного Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, это – Карповичи, Гремяч Черниговской области; Мирополье, Зноб-Новгородское, Белополье Сумской области и Гранов, Гатище, Волчанск, Варваровка, Цегельное на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки Харьковской области и Новоегоровки – Луганской. Пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отбили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Двуречная, Купянск, Кисловка, Каменка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Новолюбовки, Невского, Белогоровки Луганской области и Дибровы, Спирного и Ивановки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Роздоловка, Веселое в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское, Дружковка, Белая Гора, Дружба. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Марково, Богдановка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг осуществлял безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Степное, Первомайское и Невельское Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Северного. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Керамик, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Семеновка Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отбили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Елизаветовка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Благодатного и Ровнополя Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, это – Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Казацкого Херсонской области и Орехова Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них – Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе Запорожской области; Гавриловка, Антоновка, Золотая Балка Херсонской области и город Херсон; Ивановка, Очаков Николаевской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 10 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.