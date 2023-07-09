"Хороший лидер" и "правильная политика": большинство россиян поддержат Путина на выборах – социология

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН НА МОСКОВСКОМ СТАДИОНЕ "ЛУЖНИКИ" НА ОРГАНИЗОВАННОМ ВЛАСТЬЮ КОНЦЕРТЕ НА ПОДДЕРЖКУ ВОЙНЫ ПРОТИВ УКРАИНЫ 18 МАРТА. ФОТО: GETTY IMAGES

Почти 70% россиян поддержат диктатора Владимира Путина на следующих выборах, сообщает социология.

Источник: Левада-центр

Детали: Большинство респондентов описывают свое отношение к Путину как "позитивно-нейтральное". Две трети опрошенных хотели бы переизбрания его в 2024 году.

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Сторонники его переизбрания объясняют это тем, что Путин "ведет правильную политику", "хороший лидер", "за народ", "ему нет альтернативы".

По мнению опрошенных, Путин выражает интересы "силовиков", а также "простых людей", "олигархов" и "среднего класса".

В отношении диктатора, как и ранее, преобладают позитивно-нейтральные оценки. Около четверти (23%) респондентов описывают своё отношение к Путину как "симпатию", еще 19% — как "восхищение" – по сравнению с прошлым годом доля таких оценок практически не изменилась. Еще 12% респондентов говорят о "нейтральном, безразличном" отношении, около трети (31%) не могут сказать о нём "ничего плохого".

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Путина на следующий срок хотят видеть 68% россиян – это рекорд с 2012 года, если не считать мая 2022 года (тогда было 72%).

Чаще всего о желании видеть Путина президентом РФ по истечении нынешнего срока говорили респонденты 55 лет и старше, те, кто доверяет ТВ как основному источнику информации и наиболее состоятельные россияне.

Против его переизбрания 20% россиян. Каждый 12-й из недовольных вспомнил, что диктатор начал войну против Украины, "убивает людей и уничтожает народ" (правда, не уточнили, какой).

Справочно: В марте 2024 года в России ожидаются выборы президента.