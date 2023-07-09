Россияне атаковали из РСЗО, авиации и минометов девять областей

Российские оккупанты обстреляли за сутки девять областей Украины, есть погибшие среди гражданских.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки - 4 обстрела (21 взрыв) по Новгород-Северскому району. Враг бил из минометов, а также зафиксированы пуски неуправляемых авиационных ракет из вертолета. Без жертв и разрушений.

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Сумская область: ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничья. Зафиксировано 22 взрыва. Вчера в течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья. Зафиксировано 54 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Новослободская, Путивльская, Середино-Будская, Эсманская громады. Эсманская громада: осуществлен сброс с БПЛА 3 взрывных устройств типа ВОГ, в результате чего поврежден частный дом.

Запорожская: за минувшие сутки враг нанес 47 обстрелов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Управляемой авиабомбой рашисты попали по Орехову, из РСЗО обстреляли Красное, Новодаровку и Темировку, 42 артиллерийских удара пришлись по Гуляйполю, Железнодорожному, Орехову, Ольговскому, Преображенке, Степногорску. Разрушениям подверглись 24 гражданских объекта: дома, хозяйственные постройки, другое имущество людей. К счастью, людей не задело.

Днепропетровщина: вчера агрессор целился по Марганецкой громаде Никопольского района. Дважды бил по тамошним селам из тяжелой артиллерии. Погибших и раненых нет.

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Харьковщина: по области оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям приграничных поселков Мылово, Кисловка Купянского района и Ветеринарное Харьковского района. Обстреляли из минометов и артиллерии более 10 населенных пунктов: Гранов Харьковского района, Хатище, Волчанск, Варваровка, Цегельное Чугуевского района, Фихоловка, Двуречная, Купянск, Кисловка, Каменка Купянского района. Прошло без пострадавших. В с. Загризино Изюмского района в результате обстрела горела хвойная подстилка Купянского лесного хозяйства Сеньковского лесничества. Пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Луганщина: вчера авиация оккупантов "работала" в районах Новолюбовки, Новоегоровки, Невского, Белогоровки, Дибровы - почти по всей линии фронта. Атаковать враг пытался в направлении Стельмаховки и Новоселовского, но натолкнулся на сопротивление наших защитников. За сутки противник совершил 124 обстрела (589 снарядов).

Донецкая область: за сутки рашисты совершили 16 обстрелов, обстреляли 13 населенных пунктов: Лиман, Часов Яр, Красногоровка, Авдеевка, пгт Великая Новоселка, пгт Кураховка, пгт Ямполь, с.Предтечино, с.Богоявленка, с.Благодатное, с.Закитное, с.Дружба, Краматорск Повреждено 12 жилых домов (из них 4 - многоквартирных), 10 гражданских автомобилей, 2 магазина, помещение молодежного центра. На Донетчине за сутки: 10 погибших, 13 раненых.

Николаевщина: вчера и сегодня ночью враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет. Также вчера были зафиксированы вражеские обстрелы по открытой территории населенного пункта Куцурубской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 59 обстрелов (334 снаряда), из них по г. Херсон - 4 обстрела (16 снарядов). Российские военные попали в районы 21 населенного пункта области; территорию судостроительного завода (Херсон). Из-за российской агрессии один человек получил ранения.