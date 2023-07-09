WSJ: Польша тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24

Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24 советской разработки.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые были знакомы с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

По данным издания, о передаче вертолетов от Польши не сообщалось публично.

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В то же время, как говорится в публикации, воздушный флот Украины остается небольшим по сравнению с российским. Также в украинских воздушных судах менее совершенные системы наведения и защиты.

Украина ограниченно использует авиацию, чтобы не потерять самолеты, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты. В прошлом году страна уже передавала Украине боевые вертолеты.

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Вместо предоставленных Украине Чехия договорилась о поставках вертолетов из США.