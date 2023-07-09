Дуда и Зеленский неожиданно приехали в Луцк

Президент Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в воскресенье, 9 июля, встретились в Луцке.

Об этом сообщило Суспільне с места события, пишет "Европейская правда".

Зеленский и Дуда посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла.

Визит президентов в Луцк заранее не анонсировали.

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Накануне вечером в городском совете сообщили, что движение транспорта на улицах Старого города, где расположен костел, будет перекрыто в связи с проведением мероприятий по чествованию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

Также на мероприятии присутствуют митрополит Православной церкви Украины Епифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, Блаженнейший Святослав, глава Украинской греко-католической церкви.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в этом году в июле Украина и Польша проведут ряд совместных мероприятий по чествованию памяти жертв Волынской трагедии.

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В пятницу стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв Волынской трагедии на территории уже не существующего села Острувки в украинской Волынской области.

Как известно, одним из самых болезненных вопросов в общей истории Польши и Украины сейчас остается трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения УПА совершили акции массового убийства поляков, которые в Польше сейчас расценивают как геноцид.

О том, как решить исторические споры между Украиной и Польшей, читайте в колонке: Как не дать историческим спорам уничтожить сближение Украины и Польши.

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