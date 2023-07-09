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Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 июля 2023, 12:26
Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету
керчь на карте оккупированных территорий, deepstatemap

Так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, якобы силы ПВО сбили крылатую ракету возле Керчи.

Источник: Аксенов в Telegram

Детали: Перед его сообщением местные телеграмм-каналы писали о взрывах в Керчи.

Прямая речь Аксенова: "В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет.

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Прошу всех соблюдать спокойствие".

Больше деталей: Фото и видео-доказательств пока нет.

Пропагандисты пишут, что движение по Крымскому мосту остановлено в обе стороны.

ВИДЕО ДНЯ

Причиной называют, что якобы ВСУ "пытаются атаковать его часть в районе Керчи".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымоккупациявзрыв
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