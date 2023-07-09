Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету

Так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, якобы силы ПВО сбили крылатую ракету возле Керчи.

Источник: Аксенов в Telegram

Детали: Перед его сообщением местные телеграмм-каналы писали о взрывах в Керчи.

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Прямая речь Аксенова: "В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет.

Прошу всех соблюдать спокойствие".

Больше деталей: Фото и видео-доказательств пока нет.

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Пропагандисты пишут, что движение по Крымскому мосту остановлено в обе стороны.

Причиной называют, что якобы ВСУ "пытаются атаковать его часть в районе Керчи".