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Детям на оккупированных территориях обещают деньги за российский паспорт - ЦНС

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 июля 2023, 14:58
Детям на оккупированных территориях обещают деньги за российский паспорт - ЦНС
иллюстративное фото

Оккупационная администрация временно захваченных территорий обещает подросткам деньги за получение паспортов РФ, заявляет Центр национального сопротивления.

Источник: Сопротивление

Детали: Отмечается, что на оккупированных территориях за получение паспортов РФ 14-летним подросткам Россия обещает "выплаты материнского капитала".

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Дословно: "Таким образом враг надеется выполнить план по паспортизации региона.

Также оккупанты прибегают к похищению людей и подвергают их пыткам за отказ от российского паспорта.

В частности такие случаи зафиксированы в Энергодаре".

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Темы: оккупацияРосcиявойнапропаганда
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