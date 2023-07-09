Детям на оккупированных территориях обещают деньги за российский паспорт - ЦНС
Воскресенье, 9 июля 2023, 14:58
Оккупационная администрация временно захваченных территорий обещает подросткам деньги за получение паспортов РФ, заявляет Центр национального сопротивления.
Источник: Сопротивление
Детали: Отмечается, что на оккупированных территориях за получение паспортов РФ 14-летним подросткам Россия обещает "выплаты материнского капитала".
Дословно: "Таким образом враг надеется выполнить план по паспортизации региона.
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Также оккупанты прибегают к похищению людей и подвергают их пыткам за отказ от российского паспорта.
В частности такие случаи зафиксированы в Энергодаре".