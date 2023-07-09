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В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июля 2023, 17:15
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
пожар на АЗС в Киеве, фото ГСЧС

В результате пожара на АЗС в Деснянском районе Киева пострадали три человека, среди них несовершеннолетний.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, ГСЧС Украины в Telegram, Патрульная полиция Киева, Суспільне

 
пожар на АЗС в Киеве, фото ГСЧС

Дословно Кличко: "Медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС в Деснянском районе. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют.

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Пожарно-спасательные службы продолжают работать на месте".

Детали: В то же время ГСЧС сообщает, что пожар на АЗС произошел в Днепровском районе столицы.

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Сейчас к тушению привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники.

Патрульная полиция Киева сообщила, что из-за пожара на АЗС перекрыто движение на проспекте Броварском от улицы Братиславской до улицы Строителей.

 

Патрульные обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения.

Работники станции рассказали Суспільне, что машина на большой скорости въехала в колонну с горючим. По их словам, пострадавшие - люди, которые были в машине.

В 16:43 Виталий Кличко сообщил, что пожар на АЗС ликвидирован.

"Огонь бушевал на площади 1500 м кв. Спасатели продолжают разведку помещений. Медики госпитализировали трех пострадавших мужчин. Самому младшему - 17 лет", - написал мэр.

Позже Кличко добавил, что пожар, возникший в результате удара легкового автомобиля в заправочную колонку, полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС и 8 легковых авто.

Темы: Киевпожар
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