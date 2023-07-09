Силы обороны наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток враг нанес 27 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 27 боевых столкновений.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов. В частности, это Винторовка, Искрисковщина, Ястребиное Сумской области и Уды, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Колодезного и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Двуречное, Купянск и Кисловка.

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На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Спирного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Новосадового, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спирного в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Берестовое, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Дубово-Васильевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Марково, Богдановка, Хромовое и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Новокалиново, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка, Елизаветовка и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Ровнополя и Новоданиловки Запорожской области и Казацкого на Херсонщине. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Новодаровка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.