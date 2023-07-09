Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico

Небольшая группа государств НАТО ведет "неистовые переговоры в последнюю минуту" с целью завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО в Литве 11-12 июля.

Об этом изданию Politico сообщили четыре чиновника, знакомые с ходом переговоров, пишет "Европейская правда".

США, Великобритания, Франция и Германия уже несколько недель обсуждают этот вопрос с Киевом, пишет издание. Они также обратились к другим союзникам по НАТО, ЕС и G7.

Идея состоит в том, чтобы создать "зонтик" для стран, которые готовы предоставлять Украине постоянную военную помощь, даже если детали будут отличаться в зависимости от страны.

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Эти усилия являются частью более широких переговоров в НАТО и между несколькими группами стран о том, как западные союзники должны демонстрировать долгосрочную поддержку Украины.

Таким образом, крупнейшие государства Альянса работают над тем, чтобы определить, какие промежуточные обязательства в сфере безопасности они могут предоставить Украине в настоящее время.

Однако это мнение не является универсальным: страны на восточном фланге НАТО настаивают на том, чтобы Украина получила более быстрый путь к членству в Альянсе, даже несмотря на то, что боевые действия продолжаются.

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По словам официальных лиц в Берлине, Париже, Лондоне и Брюсселе, которые говорили на условиях анонимности, западные государства имеют целью представить свою "зонтичную структуру" на ежегодном саммите НАТО.

"Дискуссия продолжается, она достаточно прогрессирует, даже очень прогрессирует, и мы очень надеемся, что ее удастся завершить до конца саммита", – сказал французский чиновник на брифинге журналистам.

Высокопоставленный дипломат НАТО согласился с этим, сообщив журналистам на отдельном брифинге, что сейчас происходят "неистовые переговоры в последнюю минуту" о том, "как это должно выглядеть".

По словам другого дипломата НАТО, знакомого с планами, президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в понедельник в Лондоне, где их штабы будут пытаться согласовать оставшиеся детали в последнюю минуту.

Инициатива может в конце концов свестись к обещаниям продолжать предоставлять значительную часть помощи, которую союзники уже предоставляют: вооружение, оборудование, обучение, финансирование и разведданные.

Но намерение состоит в том, чтобы предложить "более постоянный сигнал единства" для Украины, особенно учитывая то, что Киев вряд ли получит твердое обещание относительно членства в НАТО, которое он хочет получить на саммите.

"По сути, это гарантия для Украины, что мы еще очень долго будем оснащать ее вооруженные силы, финансировать их, консультировать их, тренировать их для того, чтобы они имели силу сдерживания против любой будущей агрессии", – сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

Однако, многие детали этой поддержки оставят на потом. Дипломат отметил, что каждая заинтересованная страна должна будет в двустороннем порядке определить с Украиной, "какими будут ее обязательства. И это может быть что угодно, от противовоздушной обороны до танков и чего угодно".

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц выступил с "призывом ко всем странам, которые хотят поддержать Украину", заявив, что они должны "принять для себя решения, которые позволят им продолжать оказывать эту поддержку в течение одного, двух, трех, и, если потребуется, больше лет, потому что мы не знаем, как долго продлится военный конфликт".

Отдельно от декларации о гарантиях безопасности, которую западные государства завершают разрабатывать, НАТО также разрабатывает новые пути помощи украинским военным на будущие годы.

На саммите НАТО согласует планы по модернизации украинской системы обороны, заявил в пятницу журналистам генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, план будет включать "многолетнюю программу помощи для обеспечения полной оперативной совместимости между украинскими вооруженными силами и НАТО".

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