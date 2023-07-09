Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси

Президент Владимир Зеленский уверен, что боевики ЧВК "Вагнер" не нападут на Украину из Беларуси.

Источник: Зеленский в интервью ABC News

Детали: ABC News отмечает, что интервью с Зеленским записывалось на фоне предположений, что Беларусь может стать плацдармом для новой атаки с северной границы Украины после того, как "вагнеровцам" после мятежа предложили отойти в эту страну.

Но Зеленский заявил, что уверен, что войска "Вагнера" не нападут с севера.

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Он также считает, что главарь "Вагнера" Евгений Пригожин, когда начал неудачный мятеж, был мотивирован попыткой улучшить свое положение внутри России.

"Это то, что я думаю, опираясь на разведданные... он стал политической фигурой. И это, как по мне, видимо, было его первоочередной целью. Почему он остановился? Ну, я точно не знаю", - сказал президент.

Зеленский заявил, что восстание Пригожина выявило слабость путинского руководства.

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"Есть сигнал, что в России может быть еще один мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж", - считает он.