Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения, Украина должна получить гарантии безопасности

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июля 2023, 23:46
Зеленский: Не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения, Украина должна получить гарантии безопасности
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет ехать на саммит НАТО в Вильнюсе "ради развлечения" и ожидает, что Украина получит приглашение в Альянс и гарантии безопасности на период, пока она не является членом НАТО.

Источник: Зеленский в интервью ABC news

Детали: Президент подчеркнул, что саммит НАТО очень важен, и "это дело политической воли – найти нужные формулировки и пригласить Украину".

Реклама:

"Это будет важный месседж – что НАТО не боится России. Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО. Это очень важно. Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл. Иначе это очередная политика", – сказал Зеленский.

На реплику ведущей: "Звучит так, что вы вряд ли поедете" президент улыбнулся и ответил: "Почему? Я думаю, что мы сделаем много работы".

"Мы работаем с партнерами над гарантиями безопасности, работаем над тем, чтобы помочь партнерам сделать определенные выводы накануне саммита НАТО. И мы бы хотели, чтобы все решения были приняты в течение саммита. В этом случае очевидно, что я буду там и я буду делать все, чтобы ускорить это решение, чтобы иметь договоренность с нашими партнерами. Я не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения", – подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В воскресенье вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что пока нет финального решения относительно участия Зеленского в Вильнюсском саммите НАТО 11-12 июля.

Темы: ЗеленскийНАТОгарантии безопасности
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Зеленский объявил о решении заменить Резникова на Умерова: Нужны новые подходы
Последние новости
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
Все новости...
Реклама: