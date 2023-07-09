Зеленский: Не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения, Украина должна получить гарантии безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет ехать на саммит НАТО в Вильнюсе "ради развлечения" и ожидает, что Украина получит приглашение в Альянс и гарантии безопасности на период, пока она не является членом НАТО.

Источник: Зеленский в интервью ABC news

Детали: Президент подчеркнул, что саммит НАТО очень важен, и "это дело политической воли – найти нужные формулировки и пригласить Украину".

"Это будет важный месседж – что НАТО не боится России. Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО. Это очень важно. Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл. Иначе это очередная политика", – сказал Зеленский.

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На реплику ведущей: "Звучит так, что вы вряд ли поедете" президент улыбнулся и ответил: "Почему? Я думаю, что мы сделаем много работы".

"Мы работаем с партнерами над гарантиями безопасности, работаем над тем, чтобы помочь партнерам сделать определенные выводы накануне саммита НАТО. И мы бы хотели, чтобы все решения были приняты в течение саммита. В этом случае очевидно, что я буду там и я буду делать все, чтобы ускорить это решение, чтобы иметь договоренность с нашими партнерами. Я не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения", – подчеркнул он.

Что предшествовало: В воскресенье вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что пока нет финального решения относительно участия Зеленского в Вильнюсском саммите НАТО 11-12 июля.