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В Харькове раздаются взрывы

"Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 00:17
В Харькове раздаются взрывы
ХАРЬКОВ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ДІАНА РУДА

Российские оккупанты атакуют дронами Харьков, в городе прогремели взрывы.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Россияне атакуют Харьков дронами. Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три".

Детали: Информацию об атаке россиян также подтвердил глава ОВА.

"Оккупанты наносят удары. Вниманию жителей города Харьков и области, находитесь в укрытиях", – написал Синегубов в соцсети.

Темы: ХарьковбеспилотникиРосcия
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