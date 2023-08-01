В Харькове раздаются взрывы
Вторник, 1 августа 2023, 00:17
Российские оккупанты атакуют дронами Харьков, в городе прогремели взрывы.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Терехова: "Россияне атакуют Харьков дронами. Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три".
Детали: Информацию об атаке россиян также подтвердил глава ОВА.
"Оккупанты наносят удары. Вниманию жителей города Харьков и области, находитесь в укрытиях", – написал Синегубов в соцсети.