За минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений с врагом – Генштаб

В течение 31 июля между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло более 40 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки враг нанес 9 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

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За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Степного Сумской области и Удов на Харьковщине. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, пострадали Сеньковка, Турья, Блешня, Бучки Черниговской области; Мефодиевка, Сытное, Стариково, Могрица, Степок и Рясное на Сумщине и Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Нестерно и Бударки Харьковской области.

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На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине и возле Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Донецкой области. Осуществил артиллерийские и минометные обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Отрадное, Колодязное, Каменка, Фиголевка, Новомлинск и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары севернее Серебрянки и возле Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Раздоловка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Ивановское, Предтечино и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает обстрелы населенных пунктов, в частности это Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди которых Марьинка, Победа, Георгиевка и Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Благодатного и Старомайорского. В районе последнего совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение. Продолжает обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Малиновки и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник сохраняет военное присутствие. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Дмитровка и Очаков Николаевской области; Михайловка, Дудчаны, Берислав, Львов, Херсон и Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, продолжают огневое поражение врага.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 зенитно-ракетных комплексов противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 5 районов сосредоточения личного состава врага.