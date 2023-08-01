Российская армия имеет ряд проблем на юге Украины − британская разведка

Интенсивные боевые действия продолжаются в двух секторах на юге Украины − вблизи города Орехов Запорожской области и в районе Великой Новоселки Донецкой области, сообщила разведка Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 1 августа

Дословно британская разведка: "На юге страны общими проблемами российского командования, скорее всего, является нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов обороняющихся подразделений".

Детали: Сообщается, что вблизи Орехова украинские войска наступают на позиции 58-й общевойсковой армии РФ, которая сейчас истощена после более чем 8 недель интенсивных боев.

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К югу от Великой Новоселки оборону держат оккупационные подразделения, сформированные из Восточного и Южного военных округов РФ. Разведка считает, что это создает проблемы с координацией действий российских захватчиков.

По данным ведомства, подразделения 5-й общевойсковой армии РФ, вероятно, находятся под особым давлением и хотят на ротацию с линии фронта.

Накануне британская разведка отмечала, что атаки дронов на Москву и ускорение призыва в армию свидетельствуют, что в Кремле уже неспособны обезопасить собственное население от войны.