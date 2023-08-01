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ГБР подозревает депутатов Киевсовета в уклонении от военной службы

Ирина БалачукВторник, 1 августа 2023, 10:30
ГБР подозревает депутатов Киевсовета в уклонении от военной службы
Фото ГБР

Государственное бюро расследований сообщило депутатам Киевского городского совета о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы.

Источник: ГБР 

Дословно ГБР: "По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один − помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу".

Детали: Сообщается, что столичные депутаты "оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию", но при этом получали денежное обеспечение из части, где якобы проходили службу. 

 
фото ГБР

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование по делу осуществляет ГБР, а оперативное сопровождение − СБУ.

Темы: КиевармияГБРвласть
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