ГБР подозревает депутатов Киевсовета в уклонении от военной службы

Государственное бюро расследований сообщило депутатам Киевского городского совета о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы.

Источник: ГБР

Дословно ГБР: "По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один − помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу".

Детали: Сообщается, что столичные депутаты "оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию", но при этом получали денежное обеспечение из части, где якобы проходили службу.

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фото ГБР

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование по делу осуществляет ГБР, а оперативное сопровождение − СБУ.