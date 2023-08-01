ГБР подозревает депутатов Киевсовета в уклонении от военной службы
Вторник, 1 августа 2023, 10:30
Государственное бюро расследований сообщило депутатам Киевского городского совета о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы.
Источник: ГБР
Дословно ГБР: "По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один − помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу".
Детали: Сообщается, что столичные депутаты "оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию", но при этом получали денежное обеспечение из части, где якобы проходили службу.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Досудебное расследование по делу осуществляет ГБР, а оперативное сопровождение − СБУ.