FT: США заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках 155-мм боеприпасов Украине

Соединенные Штаты стремятся увеличить объемы поставок критически важных для Украины 155-мм боеприпасов для поддержки контрнаступления.

Источник: Financial Times, Европейская правда

Детали: По словам чиновников, на которых ссылается издание, США уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов в Украину и ведут переговоры с Японией о том же самом.

В публикации говорится, что администрация Байдена уже несколько месяцев знала об истощении запасов боеприпасов у Украины и активизировала усилия, чтобы доставить снаряды Киеву.

Как отмечают собеседники издания, усилия США по предоставлению оружия сосредоточены на поставке большего количества снарядов калибра 155 мм. Увеличение поставок стремятся достичь за счет международных союзников в краткосрочной перспективе, а также из-за наращивания производства в США в течение следующих двух лет.

Согласно данным армии США, Вашингтон имеет целью производить до 90 тысяч боеприпасов в месяц к 2025 финансовому году, по сравнению с 24 тысячами сейчас и 14 тысячами в месяц до полномасштабного вторжения России в Украину.

Поэтому Соединенные Штаты строят больше производственных линий, в том числе переоснащают завод в Канаде и устанавливают новую сборочную линию в штате Техас. Армейские чиновники заявили, что они также могут создать новые мощности для загрузки, сборки и упаковки 155-мм боеприпасов в штатах Арканзас, Айова и Канзас.

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