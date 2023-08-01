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FT: США заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках 155-мм боеприпасов Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 11:12
FT: США заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках 155-мм боеприпасов Украине
155 мм, фото иллюстративное defense express

Соединенные Штаты стремятся увеличить объемы поставок критически важных для Украины 155-мм боеприпасов для поддержки контрнаступления.

Источник: Financial Times, Европейская правда

Детали: По словам чиновников, на которых ссылается издание, США уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов в Украину и ведут переговоры с Японией о том же самом.

В публикации говорится, что администрация Байдена уже несколько месяцев знала об истощении запасов боеприпасов у Украины и активизировала усилия, чтобы доставить снаряды Киеву.

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Как отмечают собеседники издания, усилия США по предоставлению оружия сосредоточены на поставке большего количества снарядов калибра 155 мм. Увеличение поставок стремятся достичь за счет международных союзников в краткосрочной перспективе, а также из-за наращивания производства в США в течение следующих двух лет.

Согласно данным армии США, Вашингтон имеет целью производить до 90 тысяч боеприпасов в месяц к 2025 финансовому году, по сравнению с 24 тысячами сейчас и 14 тысячами в месяц до полномасштабного вторжения России в Украину.

Поэтому Соединенные Штаты строят больше производственных линий, в том числе переоснащают завод в Канаде и устанавливают новую сборочную линию в штате Техас. Армейские чиновники заявили, что они также могут создать новые мощности для загрузки, сборки и упаковки 155-мм боеприпасов в штатах Арканзас, Айова и Канзас.

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Что предшествовало:

  • Ранее США выделили пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.
  • В Белом доме ранее поясняли, что предоставление кассетных боеприпасов – временная мера, пока не будут развернуты мощности для производства обычных артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Украина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов.

Темы: СШАЮжная КореяБолгарияпомощь Украине
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