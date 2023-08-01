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По всей Украине звучала тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"

Ирина БалачукВторник, 1 августа 2023, 11:59
По всей Украине звучала тревога из-за взлета носителя Кинжалов
Скриншот из alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за опасности ракетных ударов.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Сирены начали звучать в 11:07 в Полтавской области, далее быстро распространились на восточные области, Киев − и через несколько минут тревогу объявили по всей стране.

Воздушные силы сообщили, что существует ракетная опасность по всей Украине. Это связано со взлетом российского МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

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Когда звучат сирены необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 11:58 тревоги начали отменять.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУвойна
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