По всей Украине звучала тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за опасности ракетных ударов.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Сирены начали звучать в 11:07 в Полтавской области, далее быстро распространились на восточные области, Киев − и через несколько минут тревогу объявили по всей стране.

Воздушные силы сообщили, что существует ракетная опасность по всей Украине. Это связано со взлетом российского МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Когда звучат сирены необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 11:58 тревоги начали отменять.