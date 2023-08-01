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Россияне обстреляли больницу в Херсоне: убили врача и ранили медсестру

Валентина РоманенкоВторник, 1 августа 2023, 12:02
Россияне обстреляли больницу в Херсоне: убили врача и ранили медсестру
фото из ТГ председателя ГВА Мрочко

Россияне в очередной раз обстреляли Херсон 1 августа, в результате попадания в учреждение здравоохранения: погиб врач, ранена медсестра.

Источник: глава городской военной администрации Роман Мрочко, Херсонская областная прокуратура

Прямая речь Мрочко: "Попадание произошло в одно из учреждений здравоохранения, в результате чего погиб молодой врач, который всего несколько дней работает в должности, и ранена медсестра, за жизнь которой сейчас борются наши медики".

Детали: По данным следствия, 1 августа около 11:00 российские войска в очередной раз обстреляли центр города Херсона.

Множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью получил врач. Травмирована также медсестра. Данные о количестве пострадавших уточняются.

 

Повреждено здание больницы, автотранспорт.

 

Прокуроры отмечают, что сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора.

 

Обновлено: По данным ОВА, в больнице повреждены два этажа - хирургическое и отоларингологическое отделения, разрушена операционная.

Сейчас идет разбор завалов, врачи осматривают пациентов и медработников, которые на момент обстрела находились в больнице. С пострадавшими работают психологи.

Темы: Херсонракетный ударвойна
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