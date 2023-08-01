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В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное

Валентина РоманенкоВторник, 1 августа 2023, 12:33
В Николаеве задержана информаторша ручного блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
фото прокуратуры

В Николаеве разоблачили предательницу, которая "сливала" врагу информацию о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона.

Источник: пресс-служба СБУ, Николаевская областная прокуратура

Детали: В частности, 52-летняя местная жительница передала агрессору фото и видео с мест вражеских "прилетов" по двум промышленным объектам на территории области, среди которых местная нефтебаза, отмечают в спецслужбе.

В СБУ также говорят, что разведданные фигурантка переправляла пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву (более известного под псевдонимом "Лохматый"), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ РФ.

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Полученные от информаторки медиафайлы он использовал для подготовки заказных сюжетов для международного рупора Кремля "РИА Новости".

По данным следствия, предательницей оказалась местная предпринимательница, которая после начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно публиковала антиукраинские комментарии в различных пабликах страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи сообщили фигурантке о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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Сейчас ей избрана исключительная мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

Темы: НиколаевгосизменаСБУвойна
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