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После заявлений о неблагодарности Украины МИД вызвал посла Польши

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 15:02
После заявлений о неблагодарности Украины МИД вызвал посла Польши
Бартош Цихоцкий. фото из Твиттера

Посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в Киеве в Министерство иностранных дел из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача.

Источник: спикер МИД Украины Олег Николенко, которого цитирует "Европейская правда"

Детали: Николенко отметил, что во время встречи в МИД Цихоцкому отметили, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".

Прямая речь: "Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно завоевать мир и построить общее европейское будущее".

Что предшествовало: Ранее в интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет".

Соответствующие высказывания польского чиновника прозвучали в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

В то же время в Офисе президента Украины назвали безосновательными заявления в Варшаве о том, что Киев якобы недостаточно ценит помощь, оказанную Польшей.

Темы: ПольшаМИДпомощь Украине
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