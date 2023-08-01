Третья масштабная тревога из-за угрозы применения "Кинжалов" длилась 15 минут

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за опасности применения врагом аэробаллистической ракеты "Кинжал", они длилась 15 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины связана со взлетом МиГ-31К с аэродрома Саваслейка".

Детали: Это уже третья тревога из-за взлета истребителей МиГ-31К 1 августа. Первые две длились примерно по 20 минут.

Напомним: Из-за вылета российского самолета МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракеты "Кинжал" обычно тревога объявляется по всей территории страны.

Как объясняли в Воздушных силах, аэробаллистическая ракета Х-47 "Кинжал" летит считанные минуты и очень точно. У украинской ПВО пока недостаточно средств западного образца, которые могут противодействовать баллистике.