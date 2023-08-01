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Маляр: На Сватовском направлении целый день отбиваем вражеские атаки

Валентина РоманенкоВторник, 1 августа 2023, 17:01
Маляр: На Сватовском направлении целый день отбиваем вражеские атаки
иллюстративное фото Генштаба

Российские захватчики пытаются штурмовать на Купянском, Лиманском и Сватовском направлении, на всех флангах Силы обороны находятся под сплошным артиллерийским огнем РФ.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Больше всего мы сейчас чувствуем штурмы врага на Купянском и Лиманском направлениях, но так же они пытаются штурмовать и на Сватовском направлении. Сегодня целый день мы там отражаем вражеские атаки.

Надо сказать, что уже второй день подряд мы фиксируем и на Бахмутском направлении увеличение обстрелов со стороны врага, и фактически наши находятся на всех этих направлениях под сплошным артиллерийским огнем".

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Детали: По словам Маляр, там где враг пытается штурмовать (Купянский, Лиманский, Сватовское направление), противник не продвигается, но продолжаются очень ожесточенные бои.

Что касается Бахмутского направления, Силы обороны продвигаются по южному направлению, на северном фланге враг пытается отвоевать свои прежние позиции, однако, по данным заместителя министра, успеха не имеет.

Темы: контрнаступлениевойнаМинобороны
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