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В военкоматах разоблачили масштабную схему уклонения от призыва: почти 100 обысков

Валентина РоманенкоВторник, 1 августа 2023, 18:43
В военкоматах разоблачили масштабную схему уклонения от призыва: почти 100 обысков
фото ОГП

Правоохранители пресекли масштабную "схему" выдачи справок ВВК о непригодности к военной службе.

Источник: Нацполиция, СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Сообщается, что в ходе документирования преступной деятельности одновременно было проведено почти 100 обысков на территории Киева, Киевской, Полтавской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Житомирской, Ивано-Франковской и Черкасской областей.

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Правоохранители установили, что должностные лица Белгород-Днестровского РТЦК и СП, действуя совместно с членами военно-врачебной комиссии, при посредничестве посторонних лиц, за денежное вознаграждение наладили схему выдачи справок о признании лица непригодным к военной службе по состоянию здоровья и исключения его с воинского учета.

 

Стоимость таких "услуг" составляла от 7 до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от платежной способности уклониста, места его проживания и срочности выезда, отмечают в спецслужбе.

Так называемые "уклонисты" в течение 1-2 дней становились на учет в Белгород-Днестровском РТЦК и СП, проходили военно-врачебную комиссию и по ее результатам признавались непригодными к военной службе и сняты с воинского учета по состоянию здоровья.

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Правоохранители установили, что "клиенты" во время прохождения ВВК даже не прибывали в г. Белгород-Днестровский, одновременно в дальнейшем использовали полученные документы для выезда за границу.

После оформления фиктивных документов фигуранты предоставляли уклонистам "маршрут" побега за границу, который пролегал через международный пункт пропуска "Староказачье" в Одесской области.

Также следствием установлено, что для прикрытия своей преступной деятельности должностные лица Белгород-Днестровского РТЦК и СП уничтожили часть служебных документов, в том числе личных дел, учетных карточек и медицинской документации лиц, непригодных к военной службе по состоянию здоровья.

Несмотря на то, что согласно приказу Министерства обороны Украины такая документация должна храниться минимум 5 лет, а уменьшение такого срока запрещено.

По результатам обысков в столице и 10 областях правоохранители обнаружили и изъяли документацию и другие вещественные доказательства.

 

Кроме того, во время проведения обысков по месту жительства и в транспортных средствах, которыми пользуются "уклонисты", нашли 13 справок военно-врачебной комиссии об исключении их с воинского учета по состоянию здоровья и 15 временных удостоверений военнообязанного.

Следствие продолжается, решается вопрос о сообщении о подозрении причастным к совершению преступлений лицам, отмечают в ОГП.

Темы: Военное положениеполицияСБУ
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