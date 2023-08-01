Польша на фоне спора о недостаточной благодарности Киева вызвала посла Украины

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Василия Зварича после того, как украинский МИД вызвал польского посла на фоне критики из Варшавы о якобы недостаточной благодарности Киева.

Источник: "Европейская правда", которая цитирует короткое сообщение МИД Польши

Детали: "Министерство иностранных дел информирует, что Посол Украины в Польше приглашен в штаб-квартиру МИД в связи с заявлениями, сделанными представителями украинской власти", – говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Других подробностей вызова польский МИД не сообщил.

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Ранее во вторник посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел в Киеве из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача.

В интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет".

Соответствующие высказывания польского чиновника прозвучали в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

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В то же время в Офисе президента Украины назвали безосновательными заявления в Варшаве о том, что Киев якобы недостаточно ценит помощь, оказанную Польшей.