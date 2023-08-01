Минобороны Польши подтвердило, что белорусские вертолеты нарушили государственную границу

Министерство национальной обороны Польши во вторник вечером подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили польское воздушное пространство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства

Детали: Минобороны Польши утверждает, что польское воздушное пространство нарушили вертолеты, которые осуществляли учения вблизи границы - об этих учениях Минск предварительно информировал Варшаву.

"Пересечение границы произошло в районе города Беловежи на очень низкой высоте, что затруднило его обнаружение радиолокационными системами. Поэтому сегодня утром Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в коммюнике, что польские радиолокационные системы не зафиксировали нарушения польского воздушного пространства", – пояснили в ведомстве.

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В ответ на инцидент министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отдал приказ об увеличении количества солдат на границе и развертывании дополнительных сил и средств, в том числе боевых вертолетов.

Также Польша проинформировала об инциденте НАТО и решила вызвать в МИД временного поверенного в делах Беларуси для объяснения инцидента.

"Напомним, что в последнее время Россия и Беларусь активизировали свои гибридные действия против Польши. Учитывая возможные дальнейшие провокации, призываем к ответственному распространению и комментированию информации, которая может быть использована российским и белорусским режимами", – подытоживается в заявлении.

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Как известно, в Беларуси некоторое время находятся боевики так называемой группы Вагнера, которые перешли туда после попытки мятежа в России. Польская сторона неоднократно подчеркивала, что "вагнеровцы" представляют угрозу для Польши, и усиливала охрану белорусско-польской границы.

На днях премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" к так называемому Сувальскому коридору – условному перешейку по линии польско-литовской границы, отделяющему территорию Калининградской области РФ и Беларуси.