Россияне запустили по Украине "Шахеды" из Краснодарского края - Воздушные силы
Вторник, 1 августа 2023, 23:08
Российские захватчики запустили по Украине беспилотники типа "Shahed" из Приморско-Ахтарского Краснодарьского края.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Внимание! Зафиксированы пуски нескольких групп БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска!"
Детали: Сообщается, что ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины - после полуночи.
"При объявлении воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - подчеркнули в Воздушных силах.