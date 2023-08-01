Россияне запустили по Украине "Шахеды" из Краснодарского края - Воздушные силы

Российские захватчики запустили по Украине беспилотники типа "Shahed" из Приморско-Ахтарского Краснодарьского края.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Зафиксированы пуски нескольких групп БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска!"

Детали: Сообщается, что ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины - после полуночи.

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"При объявлении воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - подчеркнули в Воздушных силах.