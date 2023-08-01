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Моравецкий о вызове посла Польши в Киеве: Таких ошибок не должно быть

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 23:59
Моравецкий о вызове посла Польши в Киеве: Таких ошибок не должно быть
Матеуш Моравецкий, фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко осудил решение Киева вызвать польского посла в Министерство иностранных дел из-за высказываний представителя Офиса президента Польши Марчина Пшидача, отметив, что "таких ошибок не должно быть".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Twitter Моравецкого

Детали: Он подчеркнул, что вызов польского посла – "представителя страны, который единственный остался в Киеве в день вторжения России в Украину" в МИД Украины "не должен был состояться".

"В международной политике, в условиях продолжающейся войны, учитывая огромную поддержку, которую Польша оказывает Украине, таких ошибок не должно быть", – написал премьер Польши.

Темы: ПольшаУкраина
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