Моравецкий о вызове посла Польши в Киеве: Таких ошибок не должно быть

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко осудил решение Киева вызвать польского посла в Министерство иностранных дел из-за высказываний представителя Офиса президента Польши Марчина Пшидача, отметив, что "таких ошибок не должно быть".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Twitter Моравецкого

Детали: Он подчеркнул, что вызов польского посла – "представителя страны, который единственный остался в Киеве в день вторжения России в Украину" в МИД Украины "не должен был состояться".

"В международной политике, в условиях продолжающейся войны, учитывая огромную поддержку, которую Польша оказывает Украине, таких ошибок не должно быть", – написал премьер Польши.