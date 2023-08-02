По Украине распространялась воздушная тревога
Среда, 2 августа 2023, 03:58
В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских ударных беспилотников.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: В столице сигнал воздушной тревоги сработал в 02:21.
Тревогу объявляля в ряде центральных и северных областей, а также в Одесской области.
Воздушники предупреждали об угрозе применения врагом ударных БпЛА.
Дополнено в 03:58. На территории областей, где была угроза применения оккупантами ударных беспилотников, – отбой тревоги.