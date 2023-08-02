Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По Украине распространялась воздушная тревога

"Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 03:58
По Украине распространялась воздушная тревога
Скрин карты тревог

В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских ударных беспилотников.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В столице сигнал воздушной тревоги сработал в 02:21.

Тревогу объявляля в ряде центральных и северных областей, а также в Одесской области.

Воздушники предупреждали об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

Дополнено в 03:58. На территории областей, где была угроза применения оккупантами ударных беспилотников, – отбой тревоги.

Темы: воздушная тревогаКиевУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
воздушная тревога
По Украине в четвертый раз за день распространялась воздушная тревога
Третья масштабная тревога из-за угрозы применения "Кинжалов" длилась 15 минут
Второй раз за день по всей Украине объявляли тревогу из-за активности МиГ-31
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: