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Последствия атаки на Одесчину: оккупанты разрушили здание Дунайского пароходства и морвокзал

Станислав ПогориловСреда, 2 августа 2023, 11:02
Последствия атаки на Одесчину: оккупанты разрушили здание Дунайского пароходства и морвокзал
Фото: пресс-служба ОГП

Во время ночной атаки беспилотников типа "Shahed-136" на Одесчину разрушениям подверглась портовая инфраструктура - росияне повредили элеватор, зерновые ангары и ударили по "Морвокзалу", а также админзданию Дунайского пароходства, которые находятся в Измаиле.

Источник: пресс-службы ОГП, ОК "Юг"

Дословно: "Во время ночной атаки по югу Одесской области силами противовоздушной обороны уничтожено 11 ударных беспилотников типа "Shahed-136".

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Детали: Сообщается, что разрушениям подверглись админздание и морской вокзал. Прокуратура не называет объекты и где они находятся, но УП выяснила, что они расположены в городе областном городе Измаил.

 

Также существенные разрушения претерпело трехэтажное здание измиаильского морского вокзала.

 

Измаильский морской вокзал был реконструирован только в 2019 году. На его реконструкцию потратили 52 млн грн. Вид морвокзала до удара россиян.

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Фото: "Думская"

Также в результате обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.

Сейчас устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела.

 
 

Темы: Одесская областьвойназерноШахед
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