Пентагон прогнозирует, что контрнаступление Украины будет тяжелым и длительным

Министерство обороны США фиксирует продвижение вперед Сил обороны Украины в рамках контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба.

Источник: представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге во вторник, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам Райдера, в США продолжают видеть, как украинское контрнаступление "продвигается вперед", добавив, что для ВСУ это "была и будет тяжелая борьба".

Генерал также отметил комментарии министра обороны США Ллойда Остина, что "это будет марафон, а не спринт", резюмировав, что Вашингтон "будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Прямая речь: "И поэтому мы снова сосредоточимся на общении с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что когда у них (ВСУ - ред.) возникнут потребности на поле боя, мы сможем их поддержать".

Что предшествовало: Начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии Ээро Ребо высказал мнение, что украинские войска не достигли быстрого успеха в контрнаступлении из-за того, что силы на поле боя равны.

Ранее в Белом доме заявили, что украинское контрнаступление движется медленнее, чем планировалось, однако оно не замерло.

В Министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что украинские контрнаступательные операции идут по плану, а Киев проявляет "должную осторожность", отказываясь отправлять большое количество людей и западного вооружения из-за плотных российских минных полей.