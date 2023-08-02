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Мужчина взял заложницу и взорвал гранату в админздании Марганца

Татьяна ЛозовенкоСреда, 2 августа 2023, 11:32
Мужчина взял заложницу и взорвал гранату в админздании Марганца
Фото полиции Днепропетровщины

В Марганце на Днепропетровщине мужчина взял заложницу в здании пенсионного фонда и взорвал там гранату.

Источник: пресс-служба полиции Днепропетровской области

Детали: В 08:56 часов на линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас. 

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. В ходе переговоров с полицейскими он отпустил женщину, после чего взорвал боеприпас. В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения. Полицейские на месте оказали ему домедицинскую помощь. Другие люди не пострадали. 

Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия. Открыты два уголовных производства: по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

 
 
 

Темы: Днепропетровская областьвзрыв
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