Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд заочно арестовал экс-нардепа Рабиновича по делу о госизмене

Валентина РоманенкоСреда, 2 августа 2023, 11:37
Суд заочно арестовал экс-нардепа Рабиновича по делу о госизмене
Вадим Рабинович. фото ОПЗЖ

По ходатайству Государственного бюро расследований суд избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене экс-нардепу от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу.

Источник: ГБР

Детали: 1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало: 26 июля Рабиновичу было сообщено о подозрении в государственной измене.

Реклама:

Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

Депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

В своих многочисленных выступлениях и интервью Рабинович обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала стране-агрессору идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: РабиновичгосизменаГБРсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Все новости...
Рабинович
ГБР объявило подозрение в госизмене экс-нардепу Рабиновичу
Рада лишила мандатов Рабиновича и Васильковского
В Черкассах остановили весь электротранспорт
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: