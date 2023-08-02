Суд заочно арестовал экс-нардепа Рабиновича по делу о госизмене

По ходатайству Государственного бюро расследований суд избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене экс-нардепу от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу.

Источник: ГБР

Детали: 1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало: 26 июля Рабиновичу было сообщено о подозрении в государственной измене.

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Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

Депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

В своих многочисленных выступлениях и интервью Рабинович обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

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Его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала стране-агрессору идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.