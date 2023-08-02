Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд заочно арестовал экс-нардепа Рабиновича по делу о госизмене

Валентина РоманенкоСреда, 2 августа 2023, 11:37
Суд заочно арестовал экс-нардепа Рабиновича по делу о госизмене
Вадим Рабинович. фото ОПЗЖ

По ходатайству Государственного бюро расследований суд избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене экс-нардепу от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу.

Источник: ГБР

Детали: 1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало: 26 июля Рабиновичу было сообщено о подозрении в государственной измене.

Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

Депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

В своих многочисленных выступлениях и интервью Рабинович обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала стране-агрессору идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: РабиновичгосизменаГБРсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Рабинович
ГБР объявило подозрение в госизмене экс-нардепу Рабиновичу
Рада лишила мандатов Рабиновича и Васильковского
В Черкассах остановили весь электротранспорт
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: