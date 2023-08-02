Отношения с Украиной сейчас "не самые лучшие" - МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский констатировал, что отношения с Украиной "в последнее время не являются лучшими" якобы из-за высказываний представителей украинской власти, а по многим вопросам "нет согласия".

Источник: Яблонский в эфире RMF FM, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, есть много вопросов, в которых между Польшей и Украиной "нет согласия".

Представитель польского МИД также высказался о предстоящей встрече с представителем посольства Украины.

Реклама:

"Разговор будет очень откровенным. Он будет очень конкретным, как и всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время, не лучшее. Никто этого не скрывает", – сказал Яблоньский.

Он считает, что у представителей Украины "выплеснулись определенные эмоции", однако, по его словам, Польша остается "снисходительной", поскольку на Украину напали. По словам замглавы МИД Польши, Украина "также не должна нападать на своих союзников".

"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это соответствует польским национальным интересам. Так было и так будет всегда", – добавил заместитель главы МИД Польши.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: