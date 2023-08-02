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Отношения с Украиной сейчас "не самые лучшие" - МИД Польши

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 12:01
Отношения с Украиной сейчас не самые лучшие - МИД Польши
Фото: Getty Images

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский констатировал, что отношения с Украиной "в последнее время не являются лучшими" якобы из-за высказываний представителей украинской власти, а по многим вопросам "нет согласия".

Источник: Яблонский в эфире RMF FM, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, есть много вопросов, в которых между Польшей и Украиной "нет согласия".

Представитель польского МИД также высказался о предстоящей встрече с представителем посольства Украины.

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"Разговор будет очень откровенным. Он будет очень конкретным, как и всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время, не лучшее. Никто этого не скрывает", – сказал Яблоньский.

Он считает, что у представителей Украины "выплеснулись определенные эмоции", однако, по его словам, Польша остается "снисходительной", поскольку на Украину напали. По словам замглавы МИД Польши, Украина "также не должна нападать на своих союзников".

"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это соответствует польским национальным интересам. Так было и так будет всегда", – добавил заместитель главы МИД Польши.

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Что предшествовало:

  • Во вторник посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД в Киеве из-за заявлений руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации президента Дуды Марчина Пшидача.
  • В интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет". Соответствующие высказывания польского чиновника прозвучали в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.
  • Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий резко осудил решение Киева вызвать польского посла в Министерство иностранных дел из-за высказываний Пшидача.
  • В то же время Польша также объявила о вызове посла Украины Василия Зварича.

Темы: ПольшаУкраина
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