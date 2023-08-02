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Зверь-машина: Залужный показал в действии РСЗО RM-70 Vampire

Станислав ПогориловСреда, 2 августа 2023, 12:51
Зверь-машина: Залужный показал в действии РСЗО RM-70 Vampire
Фото: Getty Images

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео боевой динамической работы на линии соприкосновения РСЗО RM-70 Vampire экипажей 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко

Источник: Залужный в Facebook

Детали: Сообщается, что ракетная пусковая установка RM-70 Vampire несет на себе 40 снарядов реактивно-заплового огня. Работает как единичными выстрелами, так и залпами. Управление огнем производится как из кабины, так и с помощью переносного устройства из ближайшего укрытия.

"Приезжаем, раскладываемся, наводимся. Три-четыре минуты, и мы уже готовы, ждем приказа "Огонь!", - описывает динамичную работу командир RM-70 Vampire Павел.

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"Это реально зверь-машина. Когда делает залп полным пакетом, то впечатление просто не передать", - добавляет топогеодезист RM-70 Vampire Иван.

Справочно: РСЗО приняли на вооружение армии Чехословакии в 1971 году, однако она остается эффективной. Как и российская версия РСЗО БМ-21, она имеет пусковую установку на 40 ракет "Град" калибра 122-мм, но, в отличие от российской версии, несет дополнительный боезапас на 40 ракет для быстрой перезарядки на бронированном шасси Tatra 813, что сокращает время на подготовку к следующему выстрелу до нескольких минут.

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Темы: оружиевойнаУкраина
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