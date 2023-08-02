САП завершила расследование дела Галантерника и Ко

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении преступной организации, среди участников которой мэр Одессы, действующие и бывшие должностные лица Одесского горсовета.

Источник: пресс-служба САП в Telegram, Центр противодействия коррупции

Детали: Прокурор САП дал соответствующее поручение детективам НАБУ об открытии материалов в уголовном производстве по фактам незаконного завладения землей территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов, совершенных преступной организацией и другими лицами, привлеченными к совершению преступлений.

Среди фигурантов этого дела мэр Одессы Геннадий Труханов, его бывший заместитель, бывшие руководитель департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместитель, а также другие лица - представители обществ-застройщиков и участники преступной организации - частные лица.

Перед завершением досудебного расследования в течение июня-июля 2023 года прокурор САП и детективы сообщили подозреваемым об изменениях ранее объявленных подозрений, а также некоторым из них сообщено о новых подозрениях, в частности, по фактам получения от руководителя преступной организации неправомерной выгоды в виде объектов недвижимости.

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2016-2019 годов указанные лица разработали преступную схему завладения средствами местного бюджета и земельными участками для ее дальнейшей застройки.

Так, земельные участки территориальной общины Одессы передавались в аренду в обход конкурса исключительно заранее согласованным обществам-застройщикам. Застройщики платили деньги или передавали имущество (квартиры, нежилые помещения) злоумышленникам, которые через подконтрольных лиц в Одесском городском совете, обеспечивали принятие соответствующего решения на передачу в аренду указанных участков.

Общий размер нанесенного ущерба по этим эпизодам по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.

Кроме того, в ходе расследования установлены факты легализации средств, полученных преступной организацией от совершения других уголовных правонарушений.

Всего в деле 16 подозреваемых, включая неофициального "хозяина Одессы" Владимира Галантерника, которого считают руководителем преступной организации.

Ключевыми фигурантами дела являются:

мэр Одессы Геннадий Труханов;

экс-глава постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОГС) Василий Шкрябай;

экс-глава земельной комиссии ОГС, а ныне и.о. заместителя мэра Олег Брындак;

экс-руководитель департамента коммунальной собственности ОГС Алексей Спектор;

экс-заместитель руководителя департамента коммунальной собственности ОГС Владимир Радионов;

руководитель юридического департамента ОГС Инна Поповская;

помощница Галантерника Алена Попова;

владельцы и топ-менеджеры компании "Будова", в частности ее бенефициар Дмитрий Димарский.

Руководителем организации считают бывшего "теневого хозяина" Одессы Галантерника. Он скрывается от следствия за рубежом. Последние годы жил в Лондоне.

Также в выделенном из этого дела производстве фигурирует экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, который совместно с другими лицами подозревается в незаконном завладении землей территориальной общины Одессы, а также в получении от представителя компании-застройщика взятки в виде квартиры. Расследование этого дела завершили 20 июля, отмечает ЦПК.