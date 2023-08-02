На Закарпатье задержали воров, которые ограбили экс-футболиста сборной и "Шахтера"

На Закарпатье разоблачили преступников, которые обокрали дом известного экс-игрока сборной по футболу и ФК "Шахтер" Александра Кучера.

Источник: офис Генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области.

Они тщательно готовились к совершению преступлений. С помощью спецтехники проводили наблюдение за будущим объектом. Чтобы их не разоблачили, передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали другие методы конспирации.

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Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК "Шахтер" Донецк. Из его дома похитили значительное количество ценных вещей и деньги".

Детали: По информации УП, жертвой воров стал экс-игрок национальной сборной и ФК "Шахтер" Александр Кучер.

В общем воры нанесли потерпевшим более 500 тыс. долларов убытков.

ВИДЕО ДНЯ

Двум злоумышленникам сообщили о подозрении по факту хищения чужого имущества (ч. 4 ст. 185 УКУ).

фото: ОГП

фото: ОГП

Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество.

Сейчас им избрана мера пресечения - содержание под стражей.