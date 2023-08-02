На Закарпатье задержали воров, которые ограбили экс-футболиста сборной и "Шахтера"
На Закарпатье разоблачили преступников, которые обокрали дом известного экс-игрока сборной по футболу и ФК "Шахтер" Александра Кучера.
Источник: офис Генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах
Дословно: "По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области.
Они тщательно готовились к совершению преступлений. С помощью спецтехники проводили наблюдение за будущим объектом. Чтобы их не разоблачили, передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали другие методы конспирации.
Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК "Шахтер" Донецк. Из его дома похитили значительное количество ценных вещей и деньги".
Детали: По информации УП, жертвой воров стал экс-игрок национальной сборной и ФК "Шахтер" Александр Кучер.
В общем воры нанесли потерпевшим более 500 тыс. долларов убытков.
Двум злоумышленникам сообщили о подозрении по факту хищения чужого имущества (ч. 4 ст. 185 УКУ).
Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество.
Сейчас им избрана мера пресечения - содержание под стражей.